Doua microbuze care transportau ilegal elevi pe ruta Malini - Falticeni au fost depistate in trafic si indisponibilizate de politisti

> Acestea nu vor putea fi folosite in urmatoarele 6 luniPolitistii suceveni au intensificat actiunile de verificare a legalitatii transportului rutier de persoane, avand in vedere ca nerespectarea legislatiei in acest domeniu poate avea consecinte din cele mai grave, dupa cum a transmis IPJ Suceava.Potrivit sursei citate, defectiunile tehnice ale vehiculelor, nerespectarea legislatiei rutiere de catre soferii care desfasoara in mod ilicit activitati de transport public de persoane pun in ... citeste toata stirea