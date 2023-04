Politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda cu privire la doi soferi, un barbat si o femeie, care au fost depistati in PTF Siret, in timp ce incercau sa introduca in Romania, cu ajutorul a doua microbuze, tigari peste limita legala.Potrivit STPF Suceava, duminica, 23 aprilie a.c., la ora 17.10, in P.T.F. Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, o femeie cu dubla cetatenie ... citeste toata stirea