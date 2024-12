Doua persoane lovite de o masina pe o trecere de pietoni

In dimineata zilei de 28 noiembrie 2024, in jurul orei 9:30, pe strada Piata Unirii din municipiul Radauti a avut loc un accident rutier in urma caruia doi pietoni au fost raniti usor.Potrivit anchetei, un barbat de 37 de ani, din municipiul Suceava, conducea un autoturism marca BMW, deplasandu-se dinspre strada Putnei catre centru. In dreptul unei treceri de pietoni, soferul nu a acordat prioritate pietonilor, un barbat de de 53 de ani si o femeie de 50 de ani, din Bivolaria, orasul Vicovu ... citește toată știrea