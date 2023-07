La data de 28.07.2023, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti au efectuat doua controale in comuna Voitinel, pe drumul judetean 178F si pe drumul national DN 2E, pentru a verifica transportul de material lemnos.In prima situatie, la ora 08:30, o autoutilitara care transporta lemn foc fag a fost oprita pentru control pe drumul judetean 178F. Conducatorul autovehiculului, un barbat domiciliat in comuna Putna, nu detinea aviz de insotire pentru materialul lemnos transportat. In urma ... citeste toata stirea