Doua treimi din populatia judetului Suceava este inactiva

> Judetul se situeaza pe locul penultim in tara din punctul de vedere al ponderii populatiei ocupate, respectiv al celei care are loc de muncaPopulatia activa a judetului Suceava este de 237.100 de persoane, fiind compusa din 213.700 de persoane ocupate si din 23.400 de someri. Aceasta in concordanta cu datele provizorii referitoare la structura populatiei dupa statutul activitatii curente ale Recensamantului populatiei si locuintelor (RPL), runda 2021, transmise de Directia Judeteana de ... citeste toata stirea