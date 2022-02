Doua zile de viscol la munte

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, mai multe avertizari meteo vizand jumatatea vestica a judetului Suceava.Prima avertizare, cod portocaliu, a fost valabila ieri intre orele 12:00 - 23:00, cu privire la viscol puternic la altitudini de peste 1.700 m in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni. Se precizeaza ca, in intervalul mentionat, la altitudini de peste 1.700 m, in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni vantul urma sa sufle tare, cu rafale de ... citeste toata stirea