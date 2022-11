Dr. Dana Murariu: In acest an in Maternitatea Suceava s-au nascut 221 de prematuri, in scadere fata de anii trecuti

Seful sectie Neonatologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Suceava, dr. Dana Murariu, a declarat, miercuri, in ajunul sarbatoririi Zilei Prematurului, ca in Maternitatea Suceava numarul prematurilor nascuti in acest an este mai mic fata de anii precedenti, subliniind ca unitatea medicala suceveana detine aparatura necesara pentru ingrijirea acestor copii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; ... citeste toata stirea