Dr. Radu Ciornei, siderat ca Ion Lungu considera ca procesiunea cu moastele Sf. Ioan cel Nou salveaza pacienti in pandemie

> "In anumite privinte, navigati mental prin Evul Mediu timpuriu, cam prin anii in care Cetatea de Scaun era populata de primii ei ziditori" transmite deputatul USRCercetatorul sucevean dr. Radu Ciornei, deputat USR si membru al Comisiei parlamentare pentru sanatate si familie, apreciaza ca primarul Sucevei, Ion Lungu, in anumite privinte, "navigheaza mental" prin Evul Mediu timpuriu, deoarece vorbeste despre dovezile prin care moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au vindecat oamenii de ... citeste toata stirea