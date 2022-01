Drama cumplita intr-o familie din Suceava: doi frati, de 19 si 20 de ani, gasiti fara suflare in baia locuintei

Doi frati de 19 si 20 de ani din localitatea Plopeni, judetul Suceava, au fost gasiti morti in baia casei lor. Descoperirea macabra a fost facuta de parintii celor doi tineri. Cei doi frati locuiesc impreuna cu parintii intr-o gospodarie din localitatea Plopeni, orasul Salcea judetul Suceava. In seara zilei de luni, 10 ianuarie, cei doi au fost descoperiti fara suflare in baia locuintei.In cursul serii unul dintre frati a mers in baia locuintei pentru a face dus folosind un boiler cu combustie ... citeste toata stirea