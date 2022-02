Drama primarului Sucevei: fiica si nepotul nou-nascut erau internati la Ginecologie, sectia cuprinsa de foc

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a trait o drama persoana in noaptea in care a izbucnit incendiul in Sectia Ginecologie. Fiica lui si nepotul nascut de o zi s-au numarat printre pacientii evacuati. Alesul local a spus ca daca salvatorii ar fi intarziat 5-10 minute, fumul gros ar fi creat probleme. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat pentru Radio Top Suceava ca a trait o drama personala in noaptea de 2/3 februarie, cand a luat foc un salon al Sectiei Ginecologie de la Spitalul Judetean Suceava. ... citeste toata stirea