Dramele refugiatilor ucraineni ajunsi in Romania prin Vama Siret. "Oamenii fugeau. Nimeni nu ne ajuta"

Aproape 10.000 de refugiati au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, in doar 24 de ore, dupa ce Ucraina a simplificat procedura de iesire din tara pentru cetatenii care fug din calea razboiului. Prin Vama Siret trec acum in jur de 400 de persoane/ora. Chiar daca fluxul de oameni a crescut considerabil fata de primele zile ale crizei, aglomeratia nu s-a transformat nici pe departe in haos, ci dimpotriva. Luni, 28 februarie, se putea lesne vedea ca autoritatile si ... citeste toata stirea