DRDP Iasi a anuntat, joi, ca se lucreaza in continuare in zona alunecarii de teren de pe soseaua de centura a municipiului Suceava."Continua lucrarile de indepartare a materialului desprins in urma alunecarii produse pe Varianta Ocolitoare Suceava (VO 2P), km 9+120", arata DRDP Iasi./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { . ... citeste toata stirea