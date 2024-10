DRDP Iasi instaleaza parapete de protectie pe rulouri

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a anuntat montarea unui nou sistem de parapete de protectie pe rulouri pe DN 17, la kilometrul 119+200, in zona Pasului Tihuta, la granita dintre judetele Suceava si Bistrita-Nasaud.Acest sistem modern de protectie are rolul de a reduce numarul accidentelor rutiere grave prin capacitatea sa de a dispersa energiile in lungul parapetului cu ajutorul rolelor speciale.Parapetele pe rulouri functioneaza prin redirectionarea ... citește toată știrea