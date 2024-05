Drepturi lunare de aproape 18 milioane de lei pentru aproape 25.000 de persoane incadrate intr-un grad de handicap

Plati in suma de 176,559 de milioane de lei a facut, in anul in 2023, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava, se evidentiaza intr-o informare a institutiei subordonate Consiliului Judetean.Potrivit sursei citate, in cauza sunt prestatii sociale pentru 24.454 de persoane cu handicap, dintre care 22.140 de adulti si 2.314 de minori.Pe durata anului trecut, DGASPC a facut 5.546 deconturi pentru carburantul consumat la transportul persoanelor cu handicap, ... citește toată știrea