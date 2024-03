Asociatia Europeana a Studentilor in Drept - ELSA Suceava, in colaborare cu Facultatea de Drept si Stiinte Administrative din cadrul USV, organizeaza in aceste zile Conferinta nationala "Drepturile omului si securitatea nationala".Evenimentul a debutat miercuri, 6 martie, in Auditorium "Joseph Schmidt", cu prelegerea intitulata "Amenintarile transfrontaliere", sustinuta de prof. colaborator Cristian Cucoreanu. Lucrarile primei zile s-au incheiat cu un workshop pe tema "Sistemul juridic si ... citește toată știrea