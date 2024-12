Drumarii continua indepartarea arborilor cu risc de prabusire pe DN18 si DN17 B

Echipele Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, prin Sectia de Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc, au intervenit, luni, pentru indepartarea arborilor cu risc de prabusire pe doua drumuri nationale.Aflam ca actiunile s-au desfasurat pe DN 17B, in zona Crucea, si pe DN 18, intre Sesuri si Carlibaba.Ni s-a precizat ca interventiile au avut loc "in contextul identificarii unor copaci care reprezentau un pericol pentru siguranta traficului rutier, care, mai ales in conditiile ... citește toată știrea