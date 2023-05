Consiliul Judetean Suceava urmeaza sa aprobe preluarea in domeniul public al judetului Suceava a drumului comunal DC 28 A Capu Campului-Paltinoasa sub indicativul de drum judetean DJ 177 F.Potrivit raportului de aprobare semnat de vicepresedintele CJ Suceava Vasile Tofan, Consiliul Judetean Suceava a aprobat in 27 aprilie 2023 solicitarea trecerii in domeniul public al judetului Suceava a tronsonului de drum comunal DC 28A, km 0+000 - 1+075, din domeniul public al Comunei Capu Campului, ... citeste toata stirea