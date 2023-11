Mai multe vehicule au ramas blocate pe DN 17, in localitatea Paltinoasa, din cauza zapezii. Centrul Infotrafic transmite, sambata, ca este zapada depusa pe carosabil si ninge in continuare, conform news.ro."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, intre kilometrii 224 si 230, localitatea Paltinoasa, judetul Suceava, este zapada depusa pe carosabil, in zona ninge si mai multe autovehicule au ramas blocate pe acest tronson de drum", a transmis, ... citeste toata stirea