Drumuri comunale modernizate la Darmanesti

In comuna Darmanesti se desfasoara un proiect intitulat ,,Modernizare drumuri comunale" prin masura 7.2, in valoare de 1,350 milioane euro fara TVA, prin programul AFIR, informeaza primarul Dan Chidovet.Potrivit edilului-sef, proiectul cuprinde reabilitarea si modernizarea a cinci tronsoane de drumuri si construirea a doua poduri.Aflam ca, in urma cu doua zile, pe tronsonul nr. 5 de drum, zona DJ 209 D - camin cultural din satul Calinesti spre satul Darmanesti, a fost turnat stratul de ... citește toată știrea