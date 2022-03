Drumurile judetene intra in reparatii din aceasta saptamana

> In acest an, CJ Suceava aloca 70 de milioane de lei pentru lucrari de reparatii si intretinere a drumurilor judeteneVicepresedintele Consiliului Judetean Suceava Cristinel Cretu a anuntat, ieri, ca din aceasta saptamana demareaza programul de reparatii al drumurilor judetene.El a spus ca a dat ordinul de incepere a lucrarilor si ca urmeaza sa se lucreze chiar din aceasta saptamana."Vremea a inceput sa se incalzeasca si se pot face deja lucrari de reparatii in zonele unde nu se ... citeste toata stirea