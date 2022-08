DSP Suceava a facut peste 260 de controale in luna iulie. Au fost aplicate 14 amenzi, din care doua pentru calitatea necorespunzatoare a apei si cinci la unitati turistice

Serviciul de Control in Sanatate Publica al DSP Suceava a anuntat ca in luna iulie a desfasurat 263 actiuni de control, in urma neconformitatilor constatate s-a aplicat un numar de 14 sanctiuni contraventionale constand in amenzi in valoare totala de 67.400 lei./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { ... citeste toata stirea