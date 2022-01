> Pacientii oncologici beneficiaza, in continuare, de testare gratuitaTestul RT PCR pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, efectuat de DSP Suceava costa, de luni, 150 de lei, fata de 200 de lei anterior.Comitetul director al DSP Suceava a decis, luni, tariful testului RT-PCR in baza devizului de cost in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2 pentru persoanele care solicita testarea ... citeste toata stirea