DSP Suceava anunta primul deces din cauza gripei in acest sezon rece din judet

DSP Suceava a anuntat, joi, primul deces in acest an din cauza gripei in acest sezon rece.Potrivit purtatorului de cuvant al DSP Suceava, consilier Gabriela Budeanu, primul deces de gripa in sezonul rece 2022-2023 , identificat cu test rapid la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, a fost inregistrat la o persoana in varsta de 72 ani.