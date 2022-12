DSP Suceava: Consultatii pediatrice pot fi facute la Centrul de evaluare pediatrica de la SJU Suceava si la centrele de permanenta din Cajvana, Fantana Mare, Vatra Moldovitei si Ipotesti in afara orelor de functionare a cabinetelor medicale de familie

DSP Suceava a anuntat, marti, ca incepand cu data de 12.12.2022, in incinta Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, conform Ordinului MS nr 3686/2022, se organizeaza Centrul de evaluare pediatrica, in spatiul Ambulator Pediatrie.Programul de functionare este de luni pana vineri, in intervalul orar 13-15 cu programare telefonica la numar tel. 0786017196./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea