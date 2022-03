DSP Suceava, despre riscul reaparitiei poliomielitei in Romania din cauza razboiului: "Nu am avut cazuri"

Cei mai multi refugiati de razboi au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, din judetul Suceava, unde angajatii Directiei de Sanatate Publica asigura permanenta. Institutul National de Sanatate Publica a cerut Directiei de Sanatate Publica Suceava sa monitorizeze starea de sanatate a refugiatilor de razboi care intra in tara noastra si sa raporteze cazurile de boli transmisibile, intre care difterie, poliomielita si rujeola.In plus, prestatorii de servicii medicale sunt ... citeste toata stirea