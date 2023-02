DSP Suceava: In ultima saptamana au fost inregistrate in judet 71 de cazuri de gripa si peste 2.500 de viroze respiratorii acute si pneumonii

Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat, joi, ca in saptamana 23-29 ianuarie 2023 in judetul Suceava au fost inregistrate 71 de cazuri de gripa din care 35 de pacienti au fost internati.Potrivit sursei citate, cele mai multe cazuri de gripa, 22, au fost inregistrate la grupa de varsta 5-14 ani, alte 13 de cazuri la grupa de varsta 2-4 ani si 12 cazuri la grupa 0-1 an./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: ... citeste toata stirea