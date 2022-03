DSU atentioneaza ca mesajul privind norul toxic care ar veni deasupra Romaniei este fals

DSU a atentionat, marti, ca urmare a raspandirii pe canalul WhatsApp a unui mesaj prin care se prezinta ca maine, pe teritoriul Romaniei va fi prezent un nor toxic care ar contine sulf, plumb si alte metale grele, format in urma bombardamentelor din Ucraina, va informam ca informatiile prezentate sunt false si se inscriu in spectrul informatiilor de tip FAKE NEWS./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; ... citeste toata stirea