DSVSA intentioneaza deschiderea a trei noi puncte de inspectie la frontiera in Climauti, Ulma si Izvoarele Sucevei

> Sarbatorile de iarna trecand, presiunile au crescut, prin Siret, Vicsani si Vicovu de Sus fiind procesate cate 80 de camioane in 12 ore, adica aproximativ un camion la fiecare 10 minute > In primele 11 luni din 2022, materiile prime furajere avand ca origine Ucraina au facut obiectul unui total de 8.641 de transporturi > Pe calea feroviara Dornesti - Vicsani au intrat in Romania 1.920 de vagoane de cereale pentru consum si 1.295 de vagoane cu produse furajereIn perspectiva, in judetul ... citeste toata stirea