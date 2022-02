Dublare a numarului de accidentati mortal la locul de munca

Numarul total al accidentelor de munca din judetul Suceava s-a inscris intr-o tendinta crescatoare. Asa rezulta dintr-o informare a Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava, care evidentiaza o panta ascendenta a nedoritelor evenimente produse la locul de munca, dar si in legatura cu serviciul. Potrivit sursei citate, in anul 2021, la ITM au fost inregistrate 78 de persoane accidentate in munca, dintre care 12 mortal, iar 66 cu incapacitate temporara de munca.Sectoarele economiei ... citeste toata stirea