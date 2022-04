Duminica, cele mai frumoase masini de epoca vor fi expuse la Suceava

Duminica, 1 mai, in parcarea Iulius Mall Suceava, sucevenii pot admira cele mai frumoase masini de epoca. Pana la ora 14:00 are loc unul dintre cele mai asteptate evenimente de iubitorii de autoturisme de epoca, Retroparada Primaverii. Adevarate bijuterii pe patru roti vor fi aduse in aceasta zi, inca de la ora 10:00, iar cei care vor ajunge la centrul comercial vor putea sa le admire, sa le fotografieze si sa afle detalii despre ele de la proprietarii lor."Pastrand traditia, duminica, pe 1 ... citeste toata stirea