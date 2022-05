Dupa accident, soferul a fugit cu actele si placutele de inmatriculare ale masinii

Putinii sateni care locuiesc in vale, la Putna, au fost treziti, alaltaieri dimineata de un zgomot puternic, de parca s-ar fi dat cu bomba.Au zabovit ceva timp pana sa prinda curaj si sa iasa din casa pentru a vedea ce se intampla. Razboiul din Ucraina ii indemna la prudenta. In cele din urma, cativa cetateni mai curajosi si-au luat inima-n dinti si au iesit in strada. Nu mai vazusera niciodata asa ceva. In santul de la marginea drumului, o masina de teren, murdara de noroi, statea rasturnata ... citeste toata stirea