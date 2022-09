Dupa refacerea unor portiuni mari ale DN 17, CNAIR va moderniza si 20 km din DN 29 A, intre Adancata si Zvoristea

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, ca in urma discutiilor pe care le-a avut in cursul zilei de joi cu conducerea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a reusit sa o convinga de necesitatea finantarii in aceasta toamna a modernizarii a 20 de kilometri de pe traseul drumului national DN 29 A Adancata - Zvoristea."Lucrarile pe acest drum urmeaza sa fie incepute cat mai curand. Aceste lucrari de modernizare se adauga ... citeste toata stirea