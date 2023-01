Dupa un 2022 "intens, plin de provocari", anul 2023 a inceput "in forta"

Pe santierele din Siret s-a inceput deja activitatea, "in forta", a anuntat primarul Adrian Popoiu, specificand ca la Centrul educational din zona Vamii Siret se lucreaza in prezent la interioare, se monteaza parchetul, se placheaza cu gresie si faianta baile si se instaleaza obiectele sanitare.Anul 2022 a fost evaluat de edilul-sef drept unul "intens, plin de provocari, in care am muncit foarte mult". Potrivit lui Adrian Popoiu, Siretul "a fost in atentia lumii intregi ca un model de empatie ... citeste toata stirea