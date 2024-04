E inadmisibil ca Bucurestiul sa aiba o dubla administratie locala

Partidul Verde, filiala judeteana Suceava, considera ca este inadmisibil, astazi, ca in Bucuresti sa regasesti o dubla administratie locala: "una este coordonata de primarii din sectoare, iar cealalta de un primar general"."Cand nevoia de bani este mare, iar imprumuturile se realizeaza cu dobanzi uriase, tu, stat roman, in loc sa subtiezi administratia publica locala pentru a ajuta cetateanul, mergi mai departe pe o structura uriasa si fara de sprijin pentru romani. Este ciudat in Bucuresti ... citește toată știrea