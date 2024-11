E nevoie de o echipa parlamentara care sa lucreze umar la umar cu presedintele CJ Suceava, Gheorghe Soldan, si sa aduca cat mai multe investitii in judet

Echipa de candidati pentru alegerile parlamentare a PSD Suceava a transmis sucevenilor sambata, in cadrul unei actiuni electorale in Bazarul din Suceava, ca este o echipa determinata sa aduca investitii in judet si sa transforme proiectele in realitate, nu sa le lase doar pe hartie."Astazi, echipa PSD Suceava a ajuns in Centrul Comercial Bazar din municipiul Suceava. Am stat de vorba cu sute de oameni, comercianti sau trecatori. Am vorbit despre viitorul judetului nostru si despre sansa unica ... citește toată știrea