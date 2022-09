E.ON a notificat Primaria Suceava asupra scumpirii cu 224% a tarifului pentru energia electrica furnizata

> "...Ramanem la mana lor. Noi suntem cei care ne rugam de ei sa ne dea lumina" spune primarul Ion LunguNu mai putin de trei studii de fezabilitate a fost nevoita sa comande Primaria Suceava pentru postul de transformare a energiei electrice aferent strandului modernizat de la Itcani. Documentatiile au fost intocmite in 2018 si 2021, alta fiind solicitata recent de E.ON, chiar in perioada in care lucrarile de modernizare sunt la final.Potrivit primarului Ion Lungu, consumul de energie ... citeste toata stirea