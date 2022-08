E.On anunta ca a extins in toate magazinele si punctele de lucru serviciul de programare online eBooking

Serviciul E.ON eBooking a fost extins in toate magazinele si punctele de lucru E.ON, accesul clientilor fiind realizat exclusiv in baza unei programari prealabile pentru toate operatiunile care necesita interactiunea cu agentii E.ON./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Masura are ... citeste toata stirea