E.ON se pregateste pentru viitoarea piata de e-transport si infiinteaza E.ON Drive eTransport care va deveni un lider in domeniul incarcarii electrice a vehiculelor comerciale in Europa

Compania energetica E.ON se concentreaza pe viitoarea piata a transportului electric. Cu scopul de a-si extinde in mod semnificativ afacerile cu produse, tehnologii si servicii pentru flotele de vehicule comerciale electrice, E.ON si-a reunit activitatile existente intr-o noua unitate organizationala. Pana in 2025, oferta de e-mobilitate a E.ON pentru incarcarea electrica a vehiculelor comerciale va fi extinsa pentru a deveni lider de piata in Europa, sub denumirea E.ON Drive eTransport./* ... citeste toata stirea