Drumarii actionau ieri in zona de munte, pentru curatarea carosabilului in urma ninsorii.Potrivit DRDP Iasi, pe DN 17, in zona Pasului Tihuta, la limita judetelor Suceava si Bistrita-Nasaud, echipele Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Campulung Moldovenesc intervenisera "in baterie", cu doua autobasculante si un utilaj multifunctional de tip Unimog, dotate cu lama si raspanditor de material antiderapant.In zona de munte, SDN Campulung Moldovenesc a actionat cu 10 utilaje dotate cu lama si