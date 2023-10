Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV) a participat la editia 2023 a salonului de inventica International Invention Show INOVA BUDI UZOR, derulat sub sloganul "Be the role model", organizat in perioada 26 - 28 septembrie a.c., in Zagreb, Croatia.Aflam ca la editia din acest an, INOVA a reunit, promovat si prezentat publicului peste 700 de inventii. Si ca prestigiosul eveniment, dedicat inventatorilor de prim rang, a fost sustinut de World Inventors and Intellectual Property ... citeste toata stirea