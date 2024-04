Economii de peste 7 milioane de lei sunt orientate catre transportul metropolitan sucevean

> Suma a ramas neutilizata dupa finalizarea a 11 proiecte cofinantate de municipalitate dintr-un credit de 27,71 de milioane de lei luat de primarie in anul 2020Consiliul Local Suceava va delibera, in sedinta ordinara, asupra unui transfer in valoare de 7,20 de milioane de lei catre proiectul "Sistem de transport metropolitan, etapa I", finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10, Fondul local.Este vorba despre o suma ramasa neutilizata din creditul contractat, ... citește toată știrea