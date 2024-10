Eduard Wendling a demonstrat, in cei 8 ani de cand este primar, ca e liderul de care Paltinoasa are nevoie

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Soldan, a fost prezent, vineri, la investirea primarului din Paltinoasa, Eduard Wendling, si a promis localnicilor ca va fi prezent in Paltinoasa in acest mandat, "pentru proiectele localitatii"."M-a bucurat reintalnirea de astazi cu comunitatea din Paltinoasa la caminul cultural, unde am luat parte la ceremonia de investire a primarului Eduard Wendling si constituirea Consiliului Local. Am tinut in primul rand sa le multumesc locuitorilor ... citește toată știrea