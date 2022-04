> La manifestare sunt asteptati 150 de profesori din invatamantul preuniversitar150 de profesori din invatamantul preuniversitar sunt invitati sa participe la cea de-a IV-a editie a Conferintei Nationale a Comunitatii "Educatie pentru stiinta" (CNCES), care se va desfasura in perioada 28 - 30 aprilie a.c., la Suceava. In acest an, conferinta este dedicata comunicarii de bune practici in predarea si promovarea stiintelor si a carierelor in stiinta, in educatia formala, precum si in cea ... citeste toata stirea