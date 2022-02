Efectele crizei ucrainene in Romania: "Este de asteptat ca planurile de investitii straine sa se anuleze in zona de est"

In opinia sociologului Adrian Botezatu, criza ucraineana va avea ca efect anularea planurilor de investitii straine, la granita Romaniei cu Ucraina si Republica Moldova. Totodata, investitiile existente ar putea fi mutate in zone mai sigure Sociologul sucevean Adrian Botezatu este de parere ca indiferent cum cu se va finaliza criza ucraineana, razboi sau pace, integrarea Ucrainei si Republicii Moldova in Uniunea Europeana si NATO va fi blocata pe termen nedefinit."Exista doua scenarii pentru ... citeste toata stirea