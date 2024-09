Eforturi pentru definitivarea canalizarii si asfaltarea strazilor din cartierul Europa

> "Se lucreaza la traseul definitiv al canalizarii, in asa fel incat sa putem finaliza proiectul de asfaltare a strazilor" sustine primarul Ion LunguPrimaria Municipiului Suceava continua demersurile pentru finalizarea interventiilor de amenajare a retelei de canalizare si de incheiere a asfaltarii strazilor din cartierul pentru tineri Europa."Din pacate, am fost intr-un blocaj in cartierul Europa, unde avem de finalizat strazile. Acolo trebuie facute niste ajustari legate de canalizare, ... citește toată știrea