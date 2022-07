Elevi din Suceava, Bacau si Vaslui- castigatori ai celor sase categorii de proiecte la Olimpiada Nationala de Creativitate Stiintifica desfasurata la Suceava

In perioada 9-12 iulie a.c., Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava a gazduit Olimpiada Nationala de Creativitate Stiintifica, manifestare inclusa in calendarul olimpiadelor scolare. Editia din acest an a fost organizata de Ministerul Educatiei, prin Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, in parteneriat cu Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava si Societatea Stiintifica Cygnus, anunta institutia universitara suceveana./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea