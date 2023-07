In perioada 5-9 iulie a.c. a avut loc, la Suceava, a III-a editie a Olimpiadei Nationale de Creativitate Stiintifica (ONCS). Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educatiei in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Suceava, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV) si Societatea Stiintifica Cygnus. Festivitatea de deschidere s-a desfasurat joi, 6 iulie, in Auditoriumul "Joseph Schmidt" din cadrul USV. Participantii, elevi din toata tara, au prezentat proiecte teoretice ... citeste toata stirea