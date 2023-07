Primaria si Consiliul Local au premiat, miercuri, 19 iulie, pentru al XI-lea an consecutiv, in cadrul Zilelor Municipiului Falticeni, elevii din invatamantul preuniversitar falticenean care au participat la olimpiadele scolare - etapa nationala, de asemenea profesorii care i-au pregatit pentru obtinerea acestor performante si pe elevii care au obtinut medii mai mari de 9 la examenele de bacalaureat si de evaluare nationala.Pe scena de la Amfiteatrul din Parcul "Nada Florilor" au urcat, in ... citeste toata stirea