Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a anuntat, miercuri, in conferinta de presa, ca prin modificarea legislatiei in domeniul educatiei elevii nu vor mai primi transport gratuit pe tot parcursul anului calendaristic, ci doar pe perioada anului scolar in schimb studentii vor avea facilitati la transportul public local pe toata perioada anului calendaristic.Harsovschi a spus ca prevederile legale intra in vigoare de la data de 2 septembrie 2023, iar pana atunci elevii vor beneficia de ... citeste toata stirea