Elevul care si-a atacat cu un cutit colegii spune ca a fost agresat de acestia

> Tanarul din Burla a fost retinutElevul de 17 ani care si-a atacat cu un cutit doi colegi de liceu din Radauti a recunoscut fapta, dar a mentionat ca anterior a fost agresat de acestia.Potrivit cercetarilor politistilor, miercuri, in jurul orei 14:00, in fata restaurantului Mediterana de pe strada Calarasi din municipiul Radauti, a izbucnit un coflict spontan intre patru elevi din clasa a XI-a C de la Colegiul Tehnic Radauti.In urma conflictului, un elev de 17 ani, din Burla, i-a atacat ... citeste toata stirea